​Кабмін зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану.

Про це повідомило Міністерство економіки.

З 1 грудня бронювання знову відбуватиметься через «Дію». При цьому всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв.

Перед цим закінчився аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. Після перевірок 95% із них зберегли свій статус. Піл час аудиту виявили низку порушень, зокрема, різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого, використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих, а також включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є такими.

У Мінекономіки додали, що алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Підприємство традиційно звертається до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації для отримання такого статусу. Всі вісім критеріїв теж уряд залишив, а ось галузеві та регіональні критерії критичності тепер погоджують Міністерство оборони та Міністерство економіки.

Серед додаткових критеріїв критичної важливості:

для приватних підприємств встановлюють обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року);

у працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень;

впроваджується обов’язковий критерій для підприємств — відсутність заборгованості по сплаті усіх податків.

Підприємства, аби підтвердити свою критичну важливість і забронювати працівника, мають три місяці, аби підтвердити відповідність чинним та новим критеріям, додали у міністерстві.

При цьому підприємствам забороняють бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів. Крім того, усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов’язково моніторитимуть з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена у Дії.

Моніторинг проводитимуть щомісяця. Перевірятимуть встановлені вимоги щодо середньої зарплати, рівень сплати податків та кількість військовозобов’язаних.