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Російська армія атакувала Запоріжжя авіабомбами ФАБ-500

Боєприпас влучив по території приватного підприємства.

Російська армія атакувала Запоріжжя авіабомбами ФАБ-500
Фото: поліція Запорізької області

Увечері 22 листопада російська армія скинула авіабомби ФАБ-500 на Запоріжжя. 

Про це повідомляють в ГУНП в Запорізькій області.

"Вчора військові РФ вдарили з авіації ФАБ-500 з УМПК по території міста Запоріжжя. Боєприпас влучив по території приватного підприємства. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будинки, гаражні приміщення, транспортні засоби громадян", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок авіаудару поранень зазнала 11-річна дитина з осколковим пораненням ока.

Ще один удар був завданий по Таврійському, там  зруйновано фермерське господарство. З-під завалів рятувальники та поліцейські деблокували тіло загиблого охоронця підприємства.

На місцях ворожих влучань правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів та відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч.ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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