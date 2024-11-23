Російська армія атакувала Запоріжжя авіабомбами ФАБ-500

Увечері 22 листопада російська армія скинула авіабомби ФАБ-500 на Запоріжжя.

Про це повідомляють в ГУНП в Запорізькій області.

"Вчора військові РФ вдарили з авіації ФАБ-500 з УМПК по території міста Запоріжжя. Боєприпас влучив по території приватного підприємства. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будинки, гаражні приміщення, транспортні засоби громадян", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок авіаудару поранень зазнала 11-річна дитина з осколковим пораненням ока.

Ще один удар був завданий по Таврійському, там зруйновано фермерське господарство. З-під завалів рятувальники та поліцейські деблокували тіло загиблого охоронця підприємства.

На місцях ворожих влучань правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів та відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч.ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.