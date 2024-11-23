Внаслідок нічної атаки РФ у Запоріжжі є пошкодження інфраструктури

Ворожа армія у ніч на 23 листопада атакувала Запоріжжя. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", — написав він.

Через ворожі удари понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в одинадцяти будинках приватного сектору в Дніпровському районі.

Наразі комунальники проводять обстеження пошкоджених будівель.