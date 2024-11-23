Окупанти за добу здійснили понад 80 обстрілів прикордоння України, є жертви

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За минулу добу зафіксовано понад 200 вибухів. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Внаслідок російських обстрілів 1 загинула та 8 поранено цивільних осіб, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, об’єкти критичної інфраструктури, господарчі споруди та комунальні заклади", — ідеться у повідомленні ОК "Північ".

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 22.11.2024 року нараховано 85 обстрілів (229 вибухів) із різних видів озброєння.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.