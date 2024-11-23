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ВМС: Росія вивела у Чорне море 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 23 "Калібрів"

У Середземному морі наразі знаходяться 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр".

ВМС: Росія вивела у Чорне море 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 23 "Калібрів"
Фото: ОК "Південь"

У Чорному морі перебуває шість ворожих ракетоносіїв із загальним залпом близько 23 ракети типу "Калібр". 

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі 20 ворожих кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", — ідеться у повідомленні.

За даними ВМС, в Середземному морі наразі знаходяться 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Фото: ВМС ЗСУ

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 6 суден, з котрих жодне не рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря Керченською протокою ворожі кораблі не рухались.

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