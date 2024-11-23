CNN: Військові з КНДР помічені у Маріуполі

Джерела агенції CNN стверджують, що в окупованому росіянами Маріуполі перебувають військові з Північної Кореї. Йдеться про технічних радників, мета приїзду яких до портового міста невідома.
Попри те, що солдати КНДР у Маріуполі носять російську військову форму, вони відокремлені від підрозділів армії РФ та утримуються в окремих казармах.
Також CNN підтверджує оприлюднену раніше інформацію про те, що війська з диктаторської частини Корейського півострова вже присутні у Білгородській області, а також навіть на окупованій частині Харківщини.
- За інформацією джерела LB.ua, до Курської області РФ наразі перекинуто 11 тисяч солдатів з КНДР.