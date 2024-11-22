Головне за п’ятницю, 22 листопада: бої на Покровському напрямку, удар по Краматорську, ППО NASAMS від Канади

Бойові дії на Донеччині, 187 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1003-й день повномасштабної війни.

Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу, повідомили LB.ua джерела в командуванні ЗСУ.

Зокрема, за словами джерела, системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю. Також є можливість модернізації систем "Патріот".

Також співрозмовник LB.ua повідомив, що Україна звернулася до партнерів з проханням надати такі системи.

На Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, зокрема семеро генералів, повідомило LB.ua джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, північнокорейська армія навчена за старими радянськими методиками, тому росіяни їх зараз готують: розгортають системи медичного забезпечення, артилерію, системи реактивно-залпового вогню тощо.

"Північнокорейські солдати включаються в російські бригади, але більшість ще готуються", - сказав наш співрозмовник.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 листопада відбулося 187 бойових зіткнень.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного. Досі триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Суха Балка, Валентинівка та Мирноград.

Також гаряче на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 35 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 листопада – в новині.

Зранку 22 листопада росіяни вдарили по Краматорську касетними боєприпасами.

Як повідомила поліція Донеччини, у результаті атаки загинула жінка, ще двоє людей поранені – вони отримали осколкові поранення спини, ніг.

За попередніми даними, ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С». Поліцейські рятували постраждалих і знешкоджували нерозірвані снаряди. Також пошкоджені п’ять багатоквартирних і приватних будинків, два легкових авто.

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, де перебуває ППО NASAMS, яку Канада замовила у США майже два роки тому, пише "Європейська правда" з посиланням на CBC.

"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити їх – і я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дозволить їм захистити людей", – розповів глава Міноборони Канади канадським парламентарям.

Міністерство економіки розповіло, як можна отримати 1000 гривень за президентською програмою.

Програма діятиме в грудні-лютому. Отримати тисячу можна за допомогою застосунку Дія і картки "національного кешбеку".

Що для цього потрібно – в новині.

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