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Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні

Цю систему ППО Канада замовила для України майже два роки тому.

Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні
ЗРК NASAMS
Фото: focus.ua

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, де знаходиться ППО NASAMS, яку Канада замовила у США майже два роки тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити їх – і я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дозволить їм захистити людей", – розповів глава Міноборони Канади канадським парламентарям.

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  • Раніше прем’єр-міністр Канади повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. 
  • Володимир Зеленський тоді повідомив, що Україна розраховує отримати її до кінця поточного року.
  • На початку 2025 року Канада передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Торонто приєдналося до замовлення США на купівлю 10 установок для України, але постачання дуже розтягнулося в часі.
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