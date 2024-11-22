Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, де знаходиться ППО NASAMS, яку Канада замовила у США майже два роки тому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.
"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити їх – і я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дозволить їм захистити людей", – розповів глава Міноборони Канади канадським парламентарям.
- Раніше прем’єр-міністр Канади повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS.
- Володимир Зеленський тоді повідомив, що Україна розраховує отримати її до кінця поточного року.
- На початку 2025 року Канада передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Торонто приєдналося до замовлення США на купівлю 10 установок для України, але постачання дуже розтягнулося в часі.