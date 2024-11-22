Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський розповів про результати зустрічі із британською делегацією й адміралом Радакіним

Радакін, зокрема, підтвердив наміри Британії продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та готувати особовий склад Сил оборони України

Сирський розповів про результати зустрічі із британською делегацією й адміралом Радакіним
Олександр Сирський і Тоні Радакін
Фото: Telegram/Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з начальникомштабу оборони Збройних сил Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

За словами Сирського, сторони обговорили широкий спектр питань для посилення обороноздатності України.

«Поінформував британського колегу про хід відбиття російської агресії проти України та загальну обстановку на лінії фронту. Також обговорили питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямком підготовки особового складу Сил оборони України з боку Великої Британії, та окреслили критичні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці та засобах ураження», - розповів головком.

За словами Сирського, Радакін підтвердив наміри Британії продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та готувати особовий склад Сил оборони України в межах тренувальних місій.

  • Британська делегація прибула в Україну 21 листопада.
  • Радакін зустрівся з Володимиром Зеленським. Також на зустрічі були присутні Олександр Сирський і Анатолій Баргилевич.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies