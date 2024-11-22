Сирський розповів про результати зустрічі із британською делегацією й адміралом Радакіним

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з начальникомштабу оборони Збройних сил Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

За словами Сирського, сторони обговорили широкий спектр питань для посилення обороноздатності України.

«Поінформував британського колегу про хід відбиття російської агресії проти України та загальну обстановку на лінії фронту. Також обговорили питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямком підготовки особового складу Сил оборони України з боку Великої Британії, та окреслили критичні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці та засобах ураження», - розповів головком.

За словами Сирського, Радакін підтвердив наміри Британії продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та готувати особовий склад Сил оборони України в межах тренувальних місій.