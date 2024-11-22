Прокуратура розслідує розстріл полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування розстрілу полонених бійців ЗСУ.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За оперативними даними, 2 жовтня росіяни здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу міста. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських захисників.

«Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли», - розповіли в ОГП.

Наразі тривають невідкладні слідчі й розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події.