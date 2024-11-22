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Прокуратура розслідує розстріл полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

Окупанти взяли в полон п’ятьох українських заихсників.

Прокуратура розслідує розстріл полонених бійців ЗСУ біля Вугледара
наслідки російських обстрілів Вугледара на Донеччині
Фото: Facebook/Павло Кириленко

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування розстрілу полонених бійців ЗСУ.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За оперативними даними, 2 жовтня росіяни здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу міста. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських захисників. 

«Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли», - розповіли в ОГП.

Наразі тривають невідкладні слідчі й розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події.

  • Днями стало відомо, що російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників на Покровському напрямку. Це сталося 10 листопада під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка.
  • Від початку повномасштабного вторгнення російські військові розстріляли на полі бою щонайменше 109 українських військовополонених.
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