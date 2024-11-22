Прокуратура розслідує розстріл полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування розстрілу полонених бійців ЗСУ.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
За оперативними даними, 2 жовтня росіяни здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу міста. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських захисників.
«Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли», - розповіли в ОГП.
Наразі тривають невідкладні слідчі й розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події.
- Днями стало відомо, що російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників на Покровському напрямку. Це сталося 10 листопада під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка.
- Від початку повномасштабного вторгнення російські військові розстріляли на полі бою щонайменше 109 українських військовополонених.