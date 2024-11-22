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Навіть 50 тисяч найманців з КНДР перебіг війни не змінять, – комбриг Третьої штурмової Білецький

Пхеньян поставив Москві приблизно стільки ж артилерійських снарядів, скільки країни НАТО надали Україні за три роки повномасштабної війни, відзначив комбриг.

Навіть 50 тисяч найманців з КНДР перебіг війни не змінять, – комбриг Третьої штурмової Білецький
Андрій Білецький
Фото: АЗОВ

Залучення Росією у війну проти України найманців з Північної Кореї докорінно не змінить ситуацію на полі бою. На сучасній війні вони скоріше виживатимуть, аніж воюватимуть. Таку думку в інтерʼю УП висловив командир Третьої штурмової бригади, полковник Андрій Білецький.

 

Він вважає, що досвід сучасних бойових дій і використання новітніх засобів ураження на даний момент в світі мають військовослужбовці лише двох країн – України та Росії. Військових технічно відсталої КНДР точно не можна вважати корисною силою.

«Я вважаю, що навіть якщо їх залучать 50 тисяч, це радикально не змінить ситуацію на полі бою…Я не думаю, що вони зможуть воювати в сучасних реаліях. Будуть не стільки воювати, скільки виживати» – сказав Андрій Білецький.

На його думку, значно більшу загрозу для України становить військово-промисловий комплекс КНДР та озброєння, які вона передає Росії для бомбардування мирних міст. Наразі Пхеньян поставив Москві приблизно стільки ж артилерійських снарядів, скільки країни НАТО надали Україні за три роки повномасштабної війни. За оцінками Білецького, без цих поставок росіяни б вже відчули снарядний голод.

«Північнокорейські балістичні ракети, які летять на Київ, Одесу і Миколаїв – це проблема. Самохідні протитанкові ракетні комплекси, які вони поставляють, – це проблема. Північнокорейські війська навряд чи будуть значимою проблемою» – сказав комбриг.

При цьому він відмовився давати оцінку операції Сил оборони в Курській області РФ, де, за повідомленнями ЗМІ, й зосереджені найманці з КНДР. Він назвав бойові дії на Курщині стратегічним рішенням військово-політичного рівня, яке варто оцінювати після завершення війни.

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