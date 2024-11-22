Укрінформ: ЗСУ планують перейти з бригадної на корпусну систему

Очікується, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

До кінця листопада ЗСУ представлять концепцію реформування, згідно з якою армія перейде на корпусну систему, передає Укрінформ із посиланням на джерела у Збройних Силах.

"Ми перейдемо на структуру корпус – бригада", – розповіли в ЗСУ.

За інформацією, така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

Водночас зазначається, що перехід на систему корпус – дивізія потребуватиме в рази більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів, що Україна зараз собі не може дозволити.

Зазначимо, що критика бригадної структури ЗСУ має кілька аспектів. Одна з основних проблем: українські бригади часто не воюють повним складом, а їхні батальйони відправляються на різні напрямки, що призводить до втрати координації.

Деякі західні експерти, такі як Том Купер і Дональд Гілл, вважають, що Україні варто перейти від бригадної до дивізійної структури, яка краще підходить для ведення бойових дій проти такого супротивника, як Росія. Вони зазначають, що дивізії можуть забезпечити кращу маневреність і координацію на полі бою.