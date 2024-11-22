Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє померли від тяжких поранень. Один із чоловіків помер наступного дня після теракту, а інший – через місяць.
За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.
У день засідання сільради депутат приніс гранати до приміщення держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів їх у бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав гранати з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.
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Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей); ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
- 15 грудня минулого року на Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати. На сесії обговорювалося питання прийняття бюджету. Внаслідок вибухів загинула людина, ще понад 20 поранені. Сам підривник вижив.
- За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу". Йому оголосили про підозру. Правоохоронці провели обшуки за його місцем проживання де виявили передсмертну записку.
- Попередня кваліфікація дій зловмисника – стаття 258 КК України (теракт).