Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє померли від тяжких поранень. Один із чоловіків помер наступного дня після теракту, а інший – через місяць.

За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.

У день засідання сільради депутат приніс гранати до приміщення держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів їх у бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав гранати з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей); ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).