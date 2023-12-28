​"Щось типу вірша": голова Нацполіції розповів, що написав у записці депутат, який підірвав гранати в сільраді

Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів деталі трагедії в сільській раді на Закарпатті, куди місцевий депутат приніс три бойові гранати і підірвав їх.

Про це голова Нацполу розповів в інтервʼю Українським Новинам.

"Він написав там щось типу вірша. Згадав в ньому імʼя голови Керецьківської громади, обіграв його прізвище, та зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів", - розповів Вигівський.

Він повідомив, що підозрюваний депутат живий і знаходиться в лікарні.

"Він живий. Був важкий, але зараз все стабільно ніби... Одна людина, на жаль, загинула. 26 було доправлено до лікарні, але згодом одна людина померла. Але це й так велике диво, що тільки так обійшлося, бо ж три гранати було. Де він взяв гранати тепер з'ясовує СБУ, яка і розслідує провадження щодо теракту", - додав Вигівський.

Що сталося: