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​Мінреінтеграції: Із Донеччини евакуювали вже понад 100 тисяч осіб

Із них - понад 13,2 тисячі дітей

​Мінреінтеграції: Із Донеччини евакуювали вже понад 100 тисяч осіб
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

У межах обов’язкової евакуації з Донеччини до безпечних регіонів України перемістилися понад 100 тисяч громадян.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Обов’язкова евакуація в регіоні стартувала у серпні 2022 року. Зі 100 тисяч евакуйованих понад 13,2 тисячі дітей і більш ніж 4,8 тисячі маломобільних осіб.

За даними МінТОТ наразі евакуація з Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області раз на вісім днів. Після прибуття люди отримують грошову допомогу.

На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну, правову і психологічну допомогу. 

У міністерстві нагадали, що евакуацію проводять безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади або ж подати заявку на "гарячу лінію" для всіх громад за номером (098) 890-33-18.  

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю варто звернутися за іншими номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.   

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