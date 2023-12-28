​Мінреінтеграції: Із Донеччини евакуювали вже понад 100 тисяч осіб

У межах обов’язкової евакуації з Донеччини до безпечних регіонів України перемістилися понад 100 тисяч громадян.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Обов’язкова евакуація в регіоні стартувала у серпні 2022 року. Зі 100 тисяч евакуйованих понад 13,2 тисячі дітей і більш ніж 4,8 тисячі маломобільних осіб.

За даними МінТОТ наразі евакуація з Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області раз на вісім днів. Після прибуття люди отримують грошову допомогу.

На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну, правову і психологічну допомогу.

У міністерстві нагадали, що евакуацію проводять безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади або ж подати заявку на "гарячу лінію" для всіх громад за номером (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю варто звернутися за іншими номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.