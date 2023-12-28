ГУР інформує: Кремль підготував чергову гібридну кампанію проти України

Росія знову підготувала чергову гібридну кампанію проти України, зокрема, дискредитацію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".
Про це інформують у Генеральному управлінні розвідки МО.
В середині грудня 2023 року в Москві відбулося засідання так званого інституту країн СНД. Темою зібрання стала війна проти України. У розвідці зазначають, під час обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння кремлівські так звані експерти дійшли висновку, ніби українське командування перейшло до позиційної оборони з метою:
- зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;
- зміцнення оборонних ліній;
- посилення системи ППО;
- накопичення боєприпасів;
- формування боєздатного резерву.
Під час так званих обговорень, кремлівські аналітики наголосили на "неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності прозахідного режиму в Києві". Крім того, у Кремлі планують запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".
"Мета кампанії ― підірвати легітимність Президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками і партнерами росії, і ― якщо вийде ― серед українських громадян", ― підкреслюють у ГУР.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента.