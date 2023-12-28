РФ приховує справжню кількість жертв, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС, – AP

Російська окупаційна влада Олешків Херсонської області навмисно занизила кількість жертв внаслідок повені у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС. Лише в Олешках загинули щонайменше сотні людей.

Про це пише Associated Press із посиланням на медпрацівників, волонтерів, рятувальників, людей, яким вдалося втекти з окупованої території та українських інформаторів.

Через півроку після зруйнування Каховської дамби на півдні Херсонської області, AP виявило, що російська окупаційна влада навмисно приховала реальне число загиблих внаслідок затоплення.

Російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, швидко приховувала тіла людей і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам забирати тіла.

Медсестра Світлана, яка займалася збром свідоцтв про смерть, розповіла, що звернулася до поліції з вимогою надати "офіційний наказ", який би підтверджував зміну старої політики, що діяла з березня. За її словами, у них його не було, а на її запит вони відповідали погрозами.

"Вони сказали: "ти понесеш відповідальність за це", – зазначила Світлана.

Щодня до лікарні приходили співробітники поліції, щоб зробити копії свідоцтв про смерть, виданих лікарями, та переконатися, що правила дотримуються. "Ви повинні розуміти, в яких умовах ми там працювали – під ФСБ, міліцією, прокуратурою", – сказала Світлана.

Росія заявляла, що 59 людей потонули на підкорнтрольній їй території. Однак лише в місті Олешки кількість загиблих обчислюється щонайменше сотнями.

АP поспілкувалося з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, однією волонтеркою, яка ховала тіла а також з двома інформаторами, які передавали розвідувальні дані з цього району українській Службі безпеки. За їхніми свідченнями, масові поховання були розкопані, а невпізнані тіла забрали і більше їх ніхто не бачив.

Видання врахувало інформацію з закритого Telegram-каналу міста Олешок, в якому жителі міста повідомляли про тіла, що лежать на вулицях, трупи, зібрані поліцією, і зниклих безвісти.

"Їхні розповіді свідчать про цілеспрямовану спробу російської влади приховати справжню ціну обвалу дамби, який, як встановила AP, ймовірно, був влаштований саме Москвою. Жителі Олешки бояться, що їхні історії будуть забуті, а їхній дім повільно вмирає", – ідеться у матеріалі AP.

За словами місцевих жителів, протягом перших трьох днів повені представників окупаційної влади ніде не було видно, і вони, очевидно, втекли, незважаючи на те, що спочатку просили людей "не хвилюватись".

AP пише, що співробітники окупаційної державної аварійно-рятувальної служби повернулися в Олешки в другій половині дня 9 червня. Лікарям було заборонено видавати свідоцтва про смерть жертвам повені. Однак їм все ще дозволялося видавати свідоцтва про інші причини смерті.

"Маштабу цієї трагедії не тільки Росія, але навіть Україна не усвідомлює", — каже медсестра Світлана.