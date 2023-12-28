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Ексмера Святогірська судитимуть у справі про державну зраду і колаборацію

У вересні 2022 року Збройні Сили України вибили окупантів з міста, а гауляйтер втік разом із окупантами. Наразі він перебуває у розшуку.

Ексмера Святогірська судитимуть у справі про державну зраду і колаборацію
Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Святогірського міського голови за фактами державної зради та колабораційної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації військами РФ м. Святогірськ влітку 2022 року, міський голова прийняв пропозицію ватажка «ДНР» очолити фейкову адміністрацію міста. 

Так званий мер виконував вказівки окупантів. Демонструючи свою антиукраїнську позицію, він поширив у медіа звернення із висловлюванням особистої підтримки і вдячності російським військовослужбовцям.

Тим часом в Україні блогера-пропагандиста Подоляку засудили до 12 років тюрми. Суд визнав його винним у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ. Засуджений народився та тривалий час проживав у м. Суми, а у 2014 році виїхав до Росії.

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