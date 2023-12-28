ДБР продовжує роботу над екстрадицією Жеваго

Також триває процес повернення зі Швейцарї арештованих понад 113 млн доларів на його рахунках.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генерального прокурора продовжують роботу щодо повернення в Україну коштів банку АТ “Банк "Фінанси та Кредит", а також екстрадиції причетних до їх крадіжки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарї арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку Костянтин Жеваго. Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.

"Наразі заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів знаходяться на завершальному етапі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну ускладнює процес екстрадиції, але Бюро продовжує комунікацію із західними партнерами аби винні понесли заслужене покарання за рішенням українських судів", - зазначили в ДБР.

28 липня 2023 року на Кіпрі затримали спільника Жеваго – ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит". Наразі триває процес узгоджень щодо його екстрадиції.

У ДБР наголошують, що не припинятимуть спроб повернути в Україну і самого олігарха-втікача та інших спільників. Готуються нові підозри.

29 червня 2023 ДБР повідомило про підозру посадовцям Полтавського ГЗК, який належить Жеваго. Підозру повідомили керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

У листопаді та грудні 2023 року ДБР повідомило про підозру двом колишнім топ-посадовцям банку "Фінанси та Кредит", які у складі злочинної організації розікрали понад пів мільярда гривень.

Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, підриваючи українську економіку. До виведення коштів він залучив низку юридичних та фізичних осіб, а також заступниківголови правління банку, які до того ж були членами кредитного комітету.

За сприяння службових осіб банку було вкрадено майже 560,5 млн грн.

Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом АТ «Банк «Фінанси та Кредит», до якого входили залучені ексолігархом учасники злочинної організації, у тому числі топ-управлінці банку.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або застава до 460 млн грн.

Крім того у 2023 році за ініціативи ДБР було арештовано гелікоптер Жеваго, а згодом його було передано в одну з бойових частин ЗСУ.

Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Що відомо про екстрадицію Жеваго