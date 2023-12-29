У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито 2,5 тисячі вікон, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про 2,5 тис. вікон, вибитих унаслідок російської ракетної атаки на місто в п'ятницю вранці.

Про це він написав у фейсбуці.

Філатов зазначив, що мерія шукає всі можливості якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

"Дуже оперативно підрахували руйнування. Станом на 12:00 вибито щонайменше 2 500 (дві з половиною тисячі) вікон! Використовуємо все, що є на складах міськради: плівку, будматеріали та інше. Але. Залучаємо всіх, аби щонайшвидше зберегти у будинках тепло: підрядників, підприємців, волонтерів. Тягнемо все: у борг, без документів", - написав міський голова.

Як повідомлялося, сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Загинули шестеро, 28 поранені – ці дані станом на 13:21.