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У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито 2,5 тисячі вікон, - Філатов

Мерія шукає всі можливості якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито 2,5 тисячі вікон, - Філатов
Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: EPA/UPG

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про 2,5 тис. вікон, вибитих унаслідок російської ракетної атаки на місто в п'ятницю вранці.

Про це він написав у фейсбуці.

Філатов зазначив, що мерія шукає всі можливості якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

"Дуже оперативно підрахували руйнування. Станом на 12:00 вибито щонайменше 2 500 (дві з половиною тисячі) вікон! Використовуємо все, що є на складах міськради: плівку, будматеріали та інше. Але. Залучаємо всіх, аби щонайшвидше зберегти у будинках тепло: підрядників, підприємців, волонтерів. Тягнемо все: у борг, без документів", - написав міський голова.

Як повідомлялося, сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Загинули шестеро, 28 поранені – ці дані станом на 13:21.

  • Сьогодні вночі і вранці російська армія завдала масованого удару ракетами. Напад ворог провів у декілька хвиль. Є пошкодження також в Одесі, Конотопі, Києві, Львові, Харкові. Також, на жаль, є загиблі та постраждалі.
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