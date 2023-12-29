Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні

Під час масованого удару Росії по Україні в Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.

Про це Дуда написав у соцмережі Х.

Президент повідомив, що провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.

Термінова нарада мала розпочатись о 13:00 (12:00 за київським часом). Зокрема, на засіданні буде присутній голова Генштабу польської армії.