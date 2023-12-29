Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.
Про це Дуда написав у соцмережі Х.
Президент повідомив, що провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.
Термінова нарада мала розпочатись о 13:00 (12:00 за київським часом). Зокрема, на засіданні буде присутній голова Генштабу польської армії.
Prezydent @AndrzejDuda rozmawiał telefonicznie z Szefem @MON_GOV_PL.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 29, 2023
W @BBN_PL odbędzie się dziś o 13.00 pilne spotkanie z Ministrem @KosiniakKamysz, Szefem @SztabGenWP gen. @wieslawkukula oraz Dowódcą @DowOperSZ gen. dyw. Maciejem Kliszem. pic.twitter.com/tF4qz6uUrx
- Цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах. За попередніми даними від міністра внутрішніх справ, загинули щонайменше 12 людей, 76 поранені. Відбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку.
- Під час масованого удару Росії по Україні в Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт. З моменту перетину кордону до зникнення сигналу він спостерігався радарами системи ППО.