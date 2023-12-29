Венесуела проведе військові навчання після того, як Лондон підтримав Гаяну

Венесуела наказала збройним силам провести військові навчання у відповідь на рішення Великої Британії відправити військовий корабель для підтримки сусідньої Гаяни.

Про це пише BBC.

Військові лідери заявили, що 5600 солдатів візьмуть участь в "оборонних" навчаннях на східному узбережжі Карибського басейну та Атлантичного океану у Венесуелі.

У телезверненні президент Ніколас Мадуро заявив, що навчання розпочато у відповідь “на провокацію та загрозу Сполученого Королівства миру та суверенітету нашої країни”.

Він додав, що цей крок був “практично військовою загрозою з боку Лондона” і зламав “дух” нещодавньої угоди, досягнутої між Венесуелою та Гаяною, не використовувати силу для вирішення їхньої суперечки.

Віцепрезидент Гаяни Бхаррат Джагдео заявив, що присутність корабля була “звичайною” та частиною побудови “захисного потенціалу”.

“Ми не плануємо вторгнення до Венесуели. Президент Мадуро знає це, і йому не потрібно турбуватися про це”, − заявив він на пресконференції.

У неділю Лондон підтвердив, що HMS Trent візьме участь у спільних навчаннях із Гаяною після Різдва. Патрульний корабель направили до Карибського басейну для пошуку контрабандистів наркотиків, але він отримав нове завдання після того, як уряд Венесуели пригрозив анексувати регіон Ессекібо в Гаяні.

Що було раніше

Регіон Ессекібо загальновизнаний як частина Гаяни, але останніми роками Венесуела відновила свої претензії на нього після великих відкриття там покладів нафти та газу.

Напруженість різко зросла після того як референдум на початку грудня у Венесуелі підтримав визнання Ессекібо своєю територією.

Ситуація загострилася ще більще після того, як Мадуро заявив, що санкціонує розвідку нафти в Ессекібо. Бразилія заявила, що розгортає війська вздовж кордону з Венесуелою, аби “гарантувати недоторканність території”.

Майже два тижні тому президенти Гаяни та Венесуели домовилися уникати будь-якого застосування сили та не посилювати напруженість у своїй суперечці.

Офшорні зони, на які президент Венесуели висунув претензії, відповідають за весь видобуток нафти в Гаяні. Економіка Гаяни процвітала завдяки цьому видобутку, який, як очікується, потроїться до понад 1,2 мільйона барелів на день до 2027 року.

Більше про конфлікт читайте у матеріалі Lb.ua "Венесуела проти Гаяни. Чиїм буде Ессекібо?".

Про Ессекібо і передісторію конфлікту

Есекібо, маючи 159 500 квадратних кілометрів площі, становить дві третини території, контрольованої Гаяною, і тут проживає близько шостої частини її населення. Статус регіону давно є джерелом напруженості між двома сусідами.

Рішенням міжнародного арбітражного суду 1899 року Есекібо передали Великобританії, яка в той час була колоніальною державою в Гаяні. Протягом десятиліть уряди Венесуели стверджували, що це рішення було несправедливим.

У 1966 році Гаяна здобула незалежність, а Лондон та Каракас домовилися про створення комісії з представників Гаяни та Венесуели для повторного розгляду спору. Однак за 60 років ситуація не вирішилася.

У 2015 році американський нафтовий гігант ExxonMobil виявив нафту у водах біля узбережжя Ессекібо. У 2018 році Гаяна подала позов до Міжнародного суду у Гаазі (International Court of Justice), який встановить, чи має залишатися чинним рішення трибуналу 1899 року. Венесуела не визнала, що Міжнародний суд має юрисдикцію з цього питання, але відвідує слухання у справі.

Напруженість ще більше посилилася у вересні цього року, коли Гаяна провела аукціон, на якому нафтові компанії подали заявки на ліцензії на розвідку у водах Ессекібо.

Що відомо про Гаяну