Китай призначив міністра оборони

Призначення на посаду ветерана ВМС Дун Цзюня може допомогти Пекіну відновити військові переговори на найвищому рівні з США.

Китай призначив новим міністром оборони ветерана ВМС Дун Цзюня, пише Bloomberg.

Видання додає, що призначення може допомогти відновити військові переговори на найвищому рівні з США, які відкладалися через затримку Пекіна із заміщенням цієї посади.

Це поклало край спекуляціям щодо заміни на посаді Лі Шанфу після його звільнення в жовтні без пояснення причин. Лі, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів за співпрацю з РФ, став міністром оборони Китаю у березні 2023-го. Тоді він замінив на посаді Вей Фенхе.

Зараз Дун не входить до складу Центральної військової ради країни, а це означає, що президент Сі Цзіньпін віддав перевагу йому проти інших чинних членів. Генерал Лю Чженьлі, начальник штабу комісії, раніше вважався претендентом на цю посаду.

Новий високопоставлений військовий дипломат Китаю має великий досвід роботи у військово-морському флоті Китаю, який цього року демонстрував свої сили у Південнокитайському морі та Тайванській протоці, викликаючи критику з боку США.

Хто такий Дун Цзюнь