Китай призначив міністра оборони

Китай призначив новим міністром оборони ветерана ВМС Дун Цзюня, пише Bloomberg.
Видання додає, що призначення може допомогти відновити військові переговори на найвищому рівні з США, які відкладалися через затримку Пекіна із заміщенням цієї посади.
Це поклало край спекуляціям щодо заміни на посаді Лі Шанфу після його звільнення в жовтні без пояснення причин. Лі, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів за співпрацю з РФ, став міністром оборони Китаю у березні 2023-го. Тоді він замінив на посаді Вей Фенхе.
Зараз Дун не входить до складу Центральної військової ради країни, а це означає, що президент Сі Цзіньпін віддав перевагу йому проти інших чинних членів. Генерал Лю Чженьлі, начальник штабу комісії, раніше вважався претендентом на цю посаду.
Новий високопоставлений військовий дипломат Китаю має великий досвід роботи у військово-морському флоті Китаю, який цього року демонстрував свої сили у Південнокитайському морі та Тайванській протоці, викликаючи критику з боку США.
Хто такий Дун Цзюнь
- Донедавна Дун обіймав посаду командувача Народно-визвольного флоту, яку у нього перейняв генерал Ху Чжунмін.
- Раніше він був заступником командувача Південного військового командування, яке слідкує за Південно-Китайським морем, де Китай має територіальні суперечки з сусідніми країнами, включно з Філіппінами та В'єтнамом. США також проводять операції із забезпечення свободи судноплавства у цих водах.
- Окрім того, Дун обіймав посаду заступника командувача військово-морських сил Східного військового командування. Флот відповідає за Східно-Китайське море, зокрема самоврядний острів Тайвань, який Пекін вважає своїм. Сили провели навчання навколо острова після візиту ексспікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі минулого року.