В Аргентині проведуть загальнонаціональний страйк проти жорстких реформ президента Мілея

Провідні профспілки Аргентини закликали до загальнонаціонального страйку 24 січня проти його планів президента Хав’єра Мілея дерегулювати економіку країни, змінити систему голосування та скоротити системи соціального захисту.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у Загальній конфедерації праці Аргентини (GGT) – найстаріший та найвпливовішій профспілці країни, працівники планують вийти на вулиці навколо конгресу в Буенос-Айресі. Вони виступлять проти “незаконного” указу про дерегулювання економіки, який президент підписав минулого тижня.

Страйк стане найбільшим випробуванням для планів Мілея щодо зменшення впливу держави в економіки Аргентини, яка перебуває у кризовому стані. За даними місцевих ЗМІ, цей страйк GGT скликала найшвидше після інавгурації нового президента за останні 40 років.

Уряд у середу направив до Конгресу широкомасштабний законопроєкт, що містить сотні пропозицій реформ, починаючи від скасування первинних виборів в Аргентині та закінчуючи приватизацією 41 державної компанії.

Законопроєкт, обсягом кілька сотень сторінок, дає Мілею додаткові повноваження щодо прийняття рішень з економічної політики протягом усього його терміну.

Загальний страйк профспілок, пов'язаних з пероністським рухом, який зараз перебуває в опозиції, також протестує нові жорсткі заходи уряду щодо обмеження протестів та вуличних блокад, які проводяться без дозволу.

AHORA | Habla Héctor Daer: "El DNU apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras" https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/pCmmlVyNOY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 28, 2023

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