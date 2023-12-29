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В Аргентині проведуть загальнонаціональний страйк проти жорстких реформ президента Мілея

Профспілки закликають виступити проти планів дерегулювати економіку країни, змінити систему голосування та скоротити системи соціального захисту.

В Аргентині проведуть загальнонаціональний страйк проти жорстких реформ президента Мілея
Фото: EPA/UPG

Провідні профспілки Аргентини закликали до загальнонаціонального страйку 24 січня проти його планів президента Хав’єра Мілея дерегулювати економіку країни, змінити систему голосування та скоротити системи соціального захисту.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у Загальній конфедерації праці Аргентини (GGT) – найстаріший та найвпливовішій профспілці країни, працівники планують вийти на вулиці навколо конгресу в Буенос-Айресі. Вони виступлять проти “незаконного” указу про дерегулювання економіки, який президент підписав минулого тижня

Страйк стане найбільшим випробуванням для планів Мілея щодо зменшення впливу держави в економіки Аргентини, яка перебуває у кризовому стані. За даними місцевих ЗМІ, цей страйк GGT скликала найшвидше після інавгурації нового президента за останні 40 років. 

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Уряд у середу направив до Конгресу широкомасштабний законопроєкт, що містить сотні пропозицій реформ, починаючи від скасування первинних виборів в Аргентині та закінчуючи приватизацією 41 державної компанії.

Законопроєкт, обсягом кілька сотень сторінок, дає Мілею додаткові повноваження щодо прийняття рішень з економічної політики протягом усього його терміну.

Загальний страйк профспілок, пов'язаних з пероністським рухом, який зараз перебуває в опозиції, також протестує нові жорсткі заходи уряду щодо обмеження протестів та вуличних блокад, які проводяться без дозволу.

Що було раніше

  • В Аргентині ввели нові правила для придушення протестів. Окремих осіб і організації, які протестують, ідентифікуватимуть за допомогою “відео, цифрових або ручних засобів”, а потім виставлятимуть рахунки за вартість відправлення сил безпеки для контролю за їхніми демонстраціями. Метою нових правил є запобігання пікетам, під час яких демонстранти блокують міські дороги та шосе на години, дні, а іноді навіть тижні.
  • Новий протокол дає право поліції на залізничних та автобусних станціях вилучати маски, палиці та інші елементи, які, на їхню думку, можуть бути використані під час демонстрації. Він також обмежує участь підлітків у соціальних протестах. Батьки підлітків, які повинні були бути в школі, а не протестувати, потраплять під санкції.
  • Правозахисні групи та опозиційні законодавці заявили, що нові правила, по суті, криміналізують законні протести. 
  • Інфляція, яка досягла піку приблизно в 160% в останні дні правління попереднього уряду пероніста Альберто Фернандеса, протягом першого тижня правління лібертаріанського уряду Мілея різко переросла в гіперінфляцію.
  • Про те, хто такий Мілей і що чекає Аргентину чекайте у матеріалі Lb.ua "Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму".
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