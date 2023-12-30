Росія відмовляється давати пояснення Польщі через ракету

Кремль відмовляється надавати пояснення Польщі через російську ракету у повітряному просторі країни-члена НАТО. Натомість тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш вимагає надати конкретні докази.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш.
“Поки не буде надано конкретних доказів, ми не даватимемо жодних пояснень, бо ці звинувачення голослівні. Ця ситуація дуже нагадує інцидент у листопаді минулого року, коли на території Польщі впала ракета та загинули двоє людей. Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Пізніше виявилось, що ракета була вистрілена українськими військовими”, – заявив росіянин.
Що передувало
- Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.
- Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета.
- Польща вимагає від РФ пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою та негайно “припинити таку діяльність”.