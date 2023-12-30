На 60-й Венеційській бієнале Польщу представлятимуть українські художники

На 60-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва національний павільйон Польщи представить проєкт українських художників та польської кураторки. Про це повідомило Міністерство культури та національної спадщини Польщі.

Проєкт “Повторюйте за мною” польської історикині мистецтва, кураторки Марти Чиж та українського арт-колективу “Відкрита Група” (Юрій Білей, Антон Варга, Павло Ковач) посів друге місце у конкурсі на бієнальне представництво. Перше міце отримав проєкт «Польські вправи про трагічну природу світу. Між Німеччиною та Росією» кураторів Пьотра Бернатовича і Даріуша Карловича за участі художника Ігнація Тшечоса.

35 картин Тшечоса мали розкрити трагічнісь історії Польщі в ХХ ст. між двома тоталітаризмами: комунізмом і нацизмом. Цей проєкт викликав критику в польському мистецькому середовищі: частина членів відбіркового комітету повідомили, що, всупереч основній темі 60-ї бієнале "Іноземці всюди," він представляє образ Польщі як однорідного закритого суспільства та не відображає сучасної польської художньої сцени. У жовтні польське міністерство культури затвердило цей проєкт, але в грудні міністр культури нового уряду Бартломей Сенкевич, який є комісаром польського павільйону, оголосив про відкликання проєкту Тшечоса та затвердження проєкту “Відкритої Групи”, яки посів у конкурсі друге місце.

Проєкт "Повторюйте за мною" продовжує відоінсталяцію “Відкритої Групи,” представлену наразі у львівському артпросторі Jam Factory. Раніше її показали у Люблінській галереї “Лабіринт.” Інтерактивне відео, створили в 2022 році у тимчасовому містечку для переселенців у Львові. На початку повномасштабної війни ДСНС розповсюджувала інструкції про поводження під час обстрілів; а мирні жителі, які виїхали до Львова із зони бойових дій, уже вміли розрізняти зброю за звуком. У відео переселенці намагаються голосом відтворити тріщання АК-47, артилерійський обстріл або ж сирену.

За організацію та виробництво виставки польського павільйону на бієнале відповідає Національна галерея мистецтв Zachęta.

Про Венеційську бієнале: