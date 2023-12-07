МКІП не зміг сказати, коли і скільки грошей виділить на участь у Венеційській бієнале

Пресслужба МКІП опублікувала заяву Комісара українського павільйону Венеціанської бієнале, заступника міністра культури Тараса Шевченка щодо участі України у виставці в 2024 році.

Комісар запевнив, що міністерство здійснює “регулярну та оперативну комунікацію з кураторами” та навів таймлайн спілкування з командою павільйону (одна онлайн зустріч та 4 листа). Він також зазначив, що точна сума фінансування бієнального проєкту буде відома після затвердження Плану роботи МКІП на 2024 рік, але не уточнив, коли це затвердження має відбутись. За словами Шевченка, МКІП має лише частково фінансувати державне представництво на бієнале, тоді як проєкти-переможці “завжди залучають додаткові кошти”.

Водночас, куратори павільйону у коментарі для LB.ua зазначили, що у наведеному комісаром таймлайні спілкування не йдеться про їх численні листи, які залишились без відповіді. Вони вказали, що така інтенсивність спілкування є недостатньою для реалізації проєкта високого рівня складності. Куратори також повідомили, що в перемовинах із МКІП не йшлося про часткове фінансування проєкту.

Що відбувається з Українським павільйоном на 60-й Венеційській бієнале:

у червні 2023 МКІП оголосило, що на 60-й Венеційській бієнале Україну представлятиме проєкт “Плетіння сіток” за кураторством ГО "Українська фотографія" (Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький);

6 грудня куратори повідомили ЗМІ, що досі не мають інформації про підтримку проєкту Українського павільйону від МКІП, а тому не впевнені, що зможуть представити проєкт на бієнале.

Повний текст заяви Комісара українського павільйону Венеціанської бієнале Тараса Шевченка:

“60-та Венеціанська бієнале надзвичайно вагома подія у світі мистецтва. Представлення України на цій виставці вкрай важливе ще й з точки зору культурної дипломатії. Адже підтримка світу наразі дуже потрібна нашій країні, яка продовжує протистояти агресору.

Цьогоріч переможцями конкурсного відбору для участі в бієнале сучасного мистецтва стала кураторська група у складі Максима Горбацького та Вікторії Бавикіної. Запропонований ними мистецький проєкт громадської організації «Українська фотографія» називається «Плетіння сіток».

У 2016 році Міністерство затвердило правила відбору куратора національного культурного проєкту для представлення України на Венеціанській бієнале. Тож останні 8 років процедура відбору відбувається саме за цими правилами, згідно з якими переможця визначає незалежна конкурсна комісія.

Міністерство здійснює регулярну та оперативну комунікацію з кураторами, зокрема:

4 жовтня 2023 року куратори мали онлайн-зустріч зі мною як щойно затвердженим Комісаром українського павільйону. Під час цієї зустрічі ми обговорили хід підготовки до Бієнале та визначили контактних осіб від МКІП для оперативного зв’язку. Також команда Міністерства надала поради щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та поінформувала про особливості виділення державних коштів у 2024 році;

13 жовтня 2023 року МКІП надало лист підтримки митцям, залученим до реалізації проєкту, для подання заявки на індивідуальні гранти мобільності від House of Europe;

26 жовтня 2023 року МКІП направило кураторам отриману з офісу бієнале офіційну інформацію щодо використання логотипа виставки;

2 листопада 2023 року МКІП поінформувало про підтвердження з боку бієнале домовленостей з МКІП щодо надання приміщення для українського мистецького проєкту (павільйону) на безоплатній основі;

2 листопада 2023 року МКІП направило кураторам правила користування приміщенням.

Також МКІП підтримує регулярну робочу комунікацію з офісом Венеціанської бієнале. Відповідно до встановлених процедур до офісу бієнале були підписані мною та направлені документи: Процедура Національної участі у 60-й Міжнародній мистецькій виставці (17 жовтня 2023 року) та Правила користування приміщенням павільйону (13 листопада 2023 року).

МКІП домовилося з бієнале про безоплатне надання приміщення для українського павільйону. Це дало можливість зекономити близько 4 млн грн бюджетних коштів.

Оскільки 60-та Венеціанська бієнале відбувається у 2024 році, бюджетні кошти будуть витрачатися з Державного бюджету на 2024 рік.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» був опублікований у «Голосі України» 5 грудня 2023 року. Наступний крок – затвердження Плану роботи МКІП на 2024 рік. У ньому й буде зафіксована точна сума бюджетного фінансування для реалізації мистецького проєкту «Плетіння сіток», який представлятиме Україну на 60-тій Венеціанській бієнале.

Міністерство надає лише часткову фінансову підтримку на створення та реалізацію національного культурного проєкту за рахунок бюджетних коштів, передбачених на це МКІП. Водночас переможці завжди залучають додаткові кошти на реалізацію проєкту.”

Міністерство залишається відкритим до діалогу та налаштоване на конструктивну співпрацю з кураторською групою задля достойного представлення України на 60-тій Венеціанській бієнале."