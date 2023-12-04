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Києво-Печерська лавра щодня битиме в дзвони, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти

Акція стартує 5 грудня.

Києво-Печерська лавра щодня битиме в дзвони, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти
Фото: wikimedia

Починаючи з 5 грудня 2023 року, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” започатковує акцію “Дзвін Пам’яті та Надії”. Про це повідомила пресслужба заповідника.

Щодня на Великій лаврській дзвіниці, після загальнонаціональної хвилини мовчання, дзвонар битиме в найбільший Дзвін Лаври 9 разів, символізуючи 9 років війни. Метою акції є нагадування про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у російських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих. Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто.

Вперше церемонія відбудеться 5 грудня за участю військових, військовополонених, які повернулися, а також родин людей зниклих безвісти. Долучаться також представники органів державної влади, архімандрит Авраамій проведе молебень. 

Нагадаємо, нещодавно Велику лаврську дзвіницю повністю відкрили для відвідувачів після тривалої реконструкції.

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