Прем’єра балету «Мадам Боварі», «Снігова Королева», Різдвяний концерт: Національна опера оголосила програму на грудень

Національна опера України оголосила програму на грудень. Запланована прем’єра балету «Мадам Боварі» та святкова програма.

Фото: Національна опера України

1, 3 грудня - прем’єра балету «Мадам Боварі» та балет «Широко заплющені очі»

1 грудня (п’ятниця) о 17:00 та 3 грудня (неділя) о 15:00 відбудеться прем’єра балету «Мадам Боварі» та показ балет «Широко заплющені очі». Обидва балети – у постановці Віктора Іщука.

«Мадам Боварі» - одноактний неокласичний балет за мотивами однойменного роману Гюстава Флобера на музику Густава Малера (симфонія № 2, ч. 2), Йозефа Гайдна (симфонія № 103, ч. 1), Георга Фрідріха Генделя (пасакалія), Моріс Равеля (вальс), Фридерика Шопена (етюд мі-мажор, опус 10).

«Широко заплющені очі» - одноактний балет. Це декілька історій про кохання, кожна з них має свій окремий сенс. Спектакль складається із сольних, дуетних та кордебалетних номерів, натхненних фільмом Стенлі Кубрика «Із широко заплющеними очима». У балеті лунає музика Йоганна Себастьяна Баха, Фредеріка Шопена. Лейтмотив - Goldberg Variations Баха. Музиканти також беруть участь у перформансі, вони є живою декорацією під час спектаклю.

Фото: Національна опера України

2 грудня (субота) о 15:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка

Гротескне дійство про Кота та Людожера розраховане, у першу чергу, на молодших глядачів.

6 грудня (середа) о 17:00 – Концерт до Дня Святого Миколая

Участь візьмуть провідні майстри оперної та балетної сцени

7 грудня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот»

Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

Фото: Національна опера України

9 грудня (субота) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні за участі Людмили Монастирської

На створення опери композитора надихнула драматична вистава, написана спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

Фото: Національна опера України

10 грудня (неділя) о 15:00 - балет «Снігова Королева»

Балет «Снігова Королева» поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Музична основа вистави – компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів.

Покази балету також будуть щодня, починаючи з 29 грудня до кінця шкільних канікул (7 січня).

14 грудня (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда»

Вважається одним з найкращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для чарівної композиції «Жізелі».

15 грудня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка

Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання за музичної редакції Мирослава Скорика.

16 грудня (субота) о 15:00 — балет «Жізель» Адольфа Адана

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

17 листопада (неділя) о 15:00 опера Джузеппе Верді «Травіата»

Прем’єра оновленої вистави відбулася у жовтні 2022 року: сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері.

22 грудня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник»

Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів.

23, 24 грудня о 15:00 – Новорічно-Різдвяний концерт

Участь візьмуть провідні майстри оперної та балетної сцени

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.