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До списку документальної спадщини ЮНЕСКО “Пам’ять світу” внесуть листи на бересті

Ці листи були надіслані з Сибіру в 1945 – 1965 роках.

До списку документальної спадщини ЮНЕСКО “Пам’ять світу” внесуть листи на бересті
Фото: Пресслужба Мінкультури

Естонія, Латвія, Литва, Польща та Україна подали спільну заявку до ЮНЕСКО щодо номінування листів на бересті до Списку документальної спадщини ЮНЕСКО “Пам’ять світу”. 

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Ці листи були надіслані з Сибіру в 1945 – 1965 роках.

Загалом до списку планують включити 148 документів 1940 – 1965 років. Вони зберігаються в 31 інституції пам’яті, серед документів є також інші особисті матеріали, створені політв’язнями та депортованими.  

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Від України до Списку ЮНЕСКО подають листи, що зберігаються у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, Музеї тоталітарних режимів “Територія Терору” та Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Список ЮНЕСКО “Пам’ять світу” охоплює документальну спадщину світового значення, він містить 558 найменувань.

Наразі Список ЮНЕСКО “Пам’ять світу” містить п’ять елементів пов’язаних з Україною.

Нагадаємо, Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.

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