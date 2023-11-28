Світло кожного з нас. Уривок з книжки «27 днів до Різдва» Дзвінки Матіяш

Різдво починається тоді, коли його відчуває серце. Кажуть, що в очікуванні дива важливо бути поряд з тими, кого ми любимо, і дарувати світло тим, хто його потребує. Ця книжка – це наш спосіб зробити очікування свята трохи теплішим і світлішим. А також наповнити його цікавою інформацією та радістю відкриття, адже пізнавати щось цікаве і незнане досі люблять не лише діти.

Сьогодні 27 днів до Різдва. Саме тому хочу розповісти про книжку Дзвінки Матіяш, яка так і називається – «27 днів до Різдва». Це наш затишний адвент календар, який допоможе віднайти спокій і світло у ці буремні часи, перевести подих, налаштуватися на очікування свята. Розповідь про те, як звичайні люди шукають (і знаходять) свої способи примножити радість.

Ранок сьогодні напрочуд похмурий, і здається, що відразу настав вечір. А день десь загубився, або час знову ущільнився до неможливості.

— Хто придумав такий темний вівторок! — телефонує мені Христина. — Мені не вистачає світла! Хочу, щоб його було багато! Нумо сьогодні збільшувати кількість світла навколо!

— Це завдання на сьогодні? — Виходить, що так. Тобто мені це щойно спало на думку. Бо я щось нічого не могла вигадати, ламала голову і вчора звечора, і дорогою на роботу. А потім вирішила, що зателефоную тобі вже з роботи, і тоді щось придумається.

— Спрацювало!

— Авжеж! Одним словом, давай сьогодні накупимо гірлянд, свічок і влаштуємо свято Світла.

— Мені подобається! Свічки я нещодавно купувала. Але вони ніколи не будуть зайвими. І гірлянди точно можна докупити.

— Супер! Ти знаєш, сьогодні на роботу я вдягнула помаранчевий светр і розклала на столі біля компа мандарини. Тож навколо мене вже яскравіше! Мандарини світяться, як маленькі сонця, а светр…

— А у светрі ти сама, певно, немов сонце!

— Я саме це й хотіла сказати! А ти мене урвала!

— Вибач. Більше не буду!

— Знаєш, скільки вже разів ти це казала?

— Ну-у-у-у… Мені дуже шкода. Я чесно пробую виправитися. Правда. Це моє слабке місце — уривати інших. Але я так швидко все відчуваю… І часто наперед знаю, що ти скажеш.

— Сподіваюся, ти колись таки виправишся! — Христина ще трохи начебто ображається, я ще трохи каюся, і нарешті ми прощаємося, знову згодившись із тим, що сьогоднішнє передріздвяне завдання дуже пасує до похмурого дня.

Будемо влаштовувати свято Світла. День гірлянд, свічок, помаранчів, мандаринів і яскравих светрів оголошується відкритим. Тож я відразу вдягаю яскраво-золотий светр, куплений в один із найтемніших днів минулого грудня. І відразу почуваюся сонцем. Навколо мене тепло і яскраво. Комп’ютер вдоволено гуде, коли поруч із ним кладу кілька помаранчів. Чорношерст мурчить іще голосніше, зариваючись носом і лапами у мій светрик. Темні дні його не бентежать: головне, щоб було затишно спати й попереду чекав смачний сніданок.

Свічок у нашому домі вистачає, перед початком Адвенту я ними запаслася. У нас є маленькі чайні свічки, і парафінові свічки різних кольорів та діаметрів, і справжні воскові, які пахнуть медом, куплені в знайомих пасічників. Свічки в нас стоять скрізь, де тільки можна, — у кімнатах, і в кухні, у ванній, у передпокої, і на балконі теж.

Тож я не купуватиму сьогодні нічого нового, нехай цим займається Амвросій, просто запалю свічки й розкладу скрізь мандарини й помаранчі. І сама буду світлом. Ну й приготую на вечерю щось сонячне. Наприклад, гарбузово-морквяний суп із вершками й різними спеціями.

Це була правильна концепція, бо Амвросій купив дві упаковки чайних свічок і три нові гірлянди. І навіть сам вирішив почепити одну з них у передпокої.

Тож у нашій оселі тепер іще більше світла. Хоча навіть коли ми вимикаємо всі гірлянди й гасимо свічки, наш дім усе одно світиться невидимим сяєвом. Можна називати його світлом Любові, можна ще якось — воно ніколи не загасне. Так само як ніколи не загасне особисте Світло кожного з нас.