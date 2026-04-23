Трамп, Венс і теологія

Якщо невдовзі Трамп заявить, що він для Церкви зробив більше, ніж Ісус Христос, не дивуйтеся. І не смійтеся: то грішно сміятися з божевільних.

«Під час пандемії я дав їм мільярди доларів. Вони тонули. Я дав їм мільярди доларів на освіту, і це неправильне ставлення до когось, хто був таким хорошим», – наголосив він.

Дональд Трамп, виступаючи для CBS News 13 квітня 2026 року, заявив, що він зробив «більше для Католицької Церкви, ніж будь-який інший президент за останні сто років».

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

Днем пізніше, 14 квітня 2026 року, віце-президент США, католик за віросповіданням, Джей Ді Венс, закликав главу Католицької Церкви, Папу Лева ХІV, «обережно висловлюватися в богословських питаннях». Це мало місце на заході організації Turning Point USA, в Університеті Джорджії. Також заохотив до такої обережності католицьке духовенство. Дослівно, це звучало так: «It’s very, very important for the pope to be careful when he talks about matters of theology».

Коли владу в якійсь країні обіймають псевдо-християни, які власне за підтримки засліплених їхніми «традиційними поглядами» християн цю владу отримують, тоді і починаються ось такі катавасії.

Позитив у цьому такий, що є надія прозріння тих засліплених християн, кого вони привели до влади і чим це може закінчитися. Бо коли держава береться «боронити традиційні християнські цінності», це зазвичай закінчується плачевно: для цінностей, Церкви і самої держави.

На заяву Трампа, який фактично атакував Папу Лева ХІV, відповів, між іншим, італійський католицький єпископ Антоніо Стальяно, який написав 13 квітня 2026:

«У Папи немає ні військових літаків, ні тарифів, ні акцій на фондовій біржі. У нього є лише хрест, два ока, які бачили війни, і язик, який каже «досить», коли можновладці мовчать».

Це один із найгостріших уривків у роздумах, якими монсеньйор Антоніо Стальяно, президент Папської академії богослов'я, відповів на нападки президента Дональда Трампа на Папу Лева XIV у тексті під назвою «П'яний король і тверезий пастир».

За словами єпископа Стальяно, Трамп хоче «перетворити віру на політичну зброю, Євангеліє на твіт, мораль на аудиторію в похоронній каплиці», тоді як Папа «діє як Папа, коли каже, що ядерна зброя — це ганьба».

Теолог розглядає реакцію Трампа як викриття власної слабкості:

«Він не може вигнати Папу, не може звільнити його, не може внести його до списку, не може змусити його замовкнути. Тому він ображає його, принижує, називає його «слабким у злочинності»».

Остаточне звернення є прямим:

«Нехай той, хто успадкував крихкість Франциска, буде Папою і спробує бути президентом: не той, хто робить Америку «великою», стискаючи її в кулак, а той, хто робить її справді великою, ставлячи її на коліна перед болем світу. Бо король, п’яний від себе, падає на самоті. Тверезий пастир ходить навіть на вітрі».

Фото: Truth Social Трамп в образі Ісуса

До речі, напередодні, Трамп розмістив а потім видалив пост із образом себе у ролі «Христа-цілителя». Це сталося після хвилі критики, навіть від своїх прихильників. «Я думав, я був у образі лікаря», – пояснив Дональд Трамп. Мова про опубліковане президентом США напередодні в соцмережі Truth Social зображення, згенероване штучним інтелектом. Трамп був зображений в образі Ісуса Христа, з «божественним світлом», що виходить із рук, у сцені «зцілення» хворого. На задньому плані був образ демонічної фігури.

Як пише The Guardian, особливо різко на зображення відреагували консервативні та релігійні прихильники Трампа. Так, телеведуча Fox News Райлі Гейнс заявила: «Я не розумію, чому він це розмістив», додавши: «Бог не повинен бути згаданий всує». Автор Daily Wire Меган Башам назвала публікацію «немислимим богохульством», а журналістка Ізабель Браун «огидною та недозволеною».

Обурилися й користувачі Truth Social. Ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила: «Я рішуче засуджую це і підношу молитви проти цього!». Як зазначає The Guardian, це нетипово для платформи, де прихильники Трампа зазвичай демонструють майже повну лояльність до нього.

«Тільки фейкові новини могли вигадати саме таку інтерпретацію. Я щойно про це почув і сказав: «Як вони взагалі до цього додумалися?» Передбачалося, що це я в образі лікаря, який допомагає людям одужувати», – заявив президент США.

Пост із картинкою з’явився власне на тлі публічного конфлікту Трампа з папою римським Левом XIV, який раніше критикував американську зовнішню політику та закликав до мирних переговорів. Глава Католицької Церкви «жахливий» у питаннях зовнішньої політики, заявив на цей заклик американський президент. Папа римський у відповідь сказав, що не боїться Трампа, не має наміру полемізувати з ним і не прагне бути політиком. Пізніше Трамп ще раз висловився про Папу – він додав, що не має наміру вибачатися і що Папа некомпетентний у питаннях «закону та правопорядку». І вже потім пожалівся на «невдячну Католицьку Церкву, до якої він був такий добрий».

Ну що ж, пане президент, у вас дійсно талант, хоч і не від Бога: Відвертати від себе всіх підряд, навіть своїх фанатичних прихильників. Не зупиняйтеся!