Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Трамп назвав Лева XIV "слабким" і "жахливим" і сказав, що йому такий Папа Римський не потрібен

Американський президент вважає, що саме йому Роберт Френсіс право завдячує обранням Папою Римським. трамп

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп опублікував допис із критикою Папи Римського Лева XIV. Він назвав його "слабким" стосовно злочинності і "жахливим у зовнішній політиці". 

Трамп пов'язав обрання американця Роберта Френсіса Прево Папою лише з тим, що він є президентом: "Якби мене не було в Білому домі, Лева не було б у Ватикані". 

"Мені не потрібен Папа, який вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Мені не потрібен Папа, який вважає жахливим, що Америка атакувала Венесуелу – країну, яка закачувала в Сполучені Штати колосальні кількості наркотиків і, що ще гірше, спустошувала свої в'язниці, відправляючи до нас убивць, наркодилерів та злочинців. І мені не потрібен Папа, який критикує Президента Сполучених Штатів, адже я роблю саме те, задля чого мене обрали З НИЩІВНОЮ БІЛЬШІСТЮ, – встановлюю рекордно низькі показники злочинності та створюю найвеличніший фондовий ринок в історії", – сказав Трамп. 

Він заявив, що Папа має "використовувати здоровий глузд, припинити догоджати радикальним лівим і зосередитися на тому, щоб стати Великим Папою, а не Політиком". 

У молитві в Базиліці Святого Петра в суботу Лев XIV прямо не згадав США або їхнього лідера, але озвучив не двозначні заклики: "Досить ідолопоклонства перед собою і грошима! Досить демонстрації сили! Досить війн!", передає NRP. 

Раніше він називав неприйнятними заяви Трампа про те, що ціла цивілізація в Ірані буде знищена.

  • Френсіс Роберт Прево був обраний Папою Римським торік у травні. Він став першим громадянином США, що очолив Святий престол. 
  • У січні, після захоплення американцями венесуельського президента Ніколаса Мадури, Лев XIV у проповіді заявив, що світ повертається до культу війни і “дипломатії сили”. І хоча він прямо не згадав про Сполучені Штати, але його докір трактували саме на їхню адресу, а також Росії. 
  • Більше про Папу Лева XIV – в матеріалі Володимира Буреги “Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?”. 
