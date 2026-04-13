Трамп назвав Лева XIV "слабким" і "жахливим" і сказав, що йому такий Папа Римський не потрібен

Президент США Дональд Трамп опублікував допис із критикою Папи Римського Лева XIV. Він назвав його "слабким" стосовно злочинності і "жахливим у зовнішній політиці".

Трамп пов'язав обрання американця Роберта Френсіса Прево Папою лише з тим, що він є президентом: "Якби мене не було в Білому домі, Лева не було б у Ватикані".

"Мені не потрібен Папа, який вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Мені не потрібен Папа, який вважає жахливим, що Америка атакувала Венесуелу – країну, яка закачувала в Сполучені Штати колосальні кількості наркотиків і, що ще гірше, спустошувала свої в'язниці, відправляючи до нас убивць, наркодилерів та злочинців. І мені не потрібен Папа, який критикує Президента Сполучених Штатів, адже я роблю саме те, задля чого мене обрали З НИЩІВНОЮ БІЛЬШІСТЮ, – встановлюю рекордно низькі показники злочинності та створюю найвеличніший фондовий ринок в історії", – сказав Трамп.

Він заявив, що Папа має "використовувати здоровий глузд, припинити догоджати радикальним лівим і зосередитися на тому, щоб стати Великим Папою, а не Політиком".

Pope Leo is WEAK on Crime, and terrible for Foreign Policy. He talks about “fear” of the Trump Administration, but doesn’t mention the FEAR that the Catholic Church, and all other… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 13, 2026

У молитві в Базиліці Святого Петра в суботу Лев XIV прямо не згадав США або їхнього лідера, але озвучив не двозначні заклики: "Досить ідолопоклонства перед собою і грошима! Досить демонстрації сили! Досить війн!", передає NRP.

Раніше він називав неприйнятними заяви Трампа про те, що ціла цивілізація в Ірані буде знищена.