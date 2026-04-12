ГоловнаСвіт

ЦПД: Росія просуває фейкові наративи про “Клайпедську народну республіку” у Литві

У соцмережах, зокрема в TikTok, поширюються ШІ-відео про те, що Клайпеда нібито “належить Росії”.

ЦПД: Росія просуває фейкові наративи про “Клайпедську народну республіку” у Литві
Росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито “сепаратизм” у Литві,
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито “сепаратизм” у Литві, просуваючи фейкові наративи про “Клайпедську народну республіку”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За інформацією Департаменту держбезпеки Литви, у соцмережах, зокрема в TikTok, поширюються ШІ-відео про те, що Клайпеда нібито “належить Росії”.

Насправді у Клайпедському регіоні немає сепаратистських рухів. Регіон став мішенню інформаційних атак Кремля, оскільки він є стратегічно важливим для Литви. Тут розташовані ключовий морський порт і СПГ-термінал, що дав змогу країні повністю відмовитися від російського газу.

Росія просуває фейкові наративи про “Клайпедську народну республіку” у Литві
Фото: Скріншот
Росія просуває фейкові наративи про “Клайпедську народну республіку” у Литві

Імітація наявності сепаратистських настроїв є класичним елементом гібридної війни РФ. Схожі інформаційні операції фіксувалися також в інших державах Балтії. Мета – спровокувати напругу в суспільстві та підірвати довіру до державних інституцій і НАТО.

Подібні сценарії Москва відпрацьовувала у 2014 році, коли просувалися так звані народні республіки в Україні. Спочатку це подавалося як “внутрішній протест”, а згодом стало прикриттям для військової агресії. Тому такі інформаційні операції необхідно сприймати максимально серйозно. 

“Литва вже реагує на ці виклики на рівні безпекових структур. Водночас подібні кампанії потребують системної протидії – від координації між державними органами до підвищення медіаграмотності суспільства”, – підкреслили у ЦПД.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies