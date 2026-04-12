Проурядові медіа Угорщини лякають виборців “Майданом”

У неділю вранці угорські медіа, контрольовані “ФІдес” – Index.hu, Mandiner.hu, Hirado.hu та Origó.hu – повідомили про “витік внутрішнього документа” з штабу партії “Тиса”, в якому англійською мовою детально зазначено, що Петер Мадяр має оголосити про перемогу в ніч виборів до оголошення офіційних результатів, і що опозиція готується до насильницьких протестів у разі поразки.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Відеозапис ймовірного плану дій опублікував у Facebook Балаж Черча, колишній функціонер “Тиси”, який січні цього року вийшов з партії і став активним критиком Мадяра та улюбленцем пропагандистів з “Фідес”.

“План дій на День виборів”, написаний англійською мовою, пропонує наслідувати приклад Дональда Трампа і оголосити Петера Мадяра переможцем до оголошення офіційних результатів. це може бути підставою для подальшого твердження про “фальсифікації” і “відправною точкою для серії подій, подібних до тих, що сталися на Майдані в Україні у 2014 році, що призвели до успішної зміни режиму”.

У “плані” зазначено: якщо “результати будуть несприятливими, попередньо організовані групи мають бути скликані для збору на головних міських перехрестях та маршрутах громадського транспорту”, а якщо “натовп зіткнеться з поліцією, його слід навмисно провокувати”.

Міністр будівництва та транспорту Янош Лазар звинуватив партію "Тиса" у втягуванні країни у війну та прагненні розпочати громадянську війну.

Петер Мадяр відповів у Facebook, що “Уся спільнота “Тиси” та угорці, які нас підтримують, спокійно, впевнено та мирно чекають на закриття дільниць для голосування ввечері: дані про явку виборців протягом дня чітко показують те, що ми вже знали. Сьогодні відбувається референдум про зміну режиму, який увійде в угорську історію”.

“Це типова лякалка та брехня Фідес про те, що хтось готується до насильницьких протестів або окупації будівель після завершення голосування. Такі фейкові новини – це просто звичайна, слабка та відчайдушна брехня та метушня “Фідес”, – додав він.

Угорський експерт з питань Росії Андраш Рач у свою чергу зазначив Telex, що в угорських урядових медіа тижнями просувають наратив про те, що в ніч виборів очікується “якийсь насильницький рух, якась українська провокація”.

За словами аналітика, урядові медіа створили Україні “імідж супергероя”, але “немає раціональної відповіді на те, чому Україна ризикує втручатися у виборчий процес на території держави-члена ЄС та НАТО”.

“Щоб це сталося, все київське керівництво мало б колективно втратити глузд, але малоймовірно, що таке станеться”, – зазначив він, додавши, що таких дій – провокації насилля – цілком можна очікувати від Росії.

На думку Анджраша Рача, для Росії навіть не було б проблемою залучити провокаторів, які знають українську мову.

“Давайте згадаємо, коли режим Януковича розпався навесні 2014 року, колишній спецпідрозділ Януковича, неймовірно жорстокий підрозділ, і багато тисяч його співробітників втекли до Росії”, – сказав він.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив про російську інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині: у соцмережах поширюється фейкове відео, на якому нібито українські військові обговорюють підготовку заворушення в Будапешті за сценарієм Майдану. Ролик подається як “злитий” з телефону українського військового.

“Відомо, що вкидання цього відео є частиною скоординованої операції. Для її здійснення до Будапешта, імовірно, були завезені колишні співробітники “Беркуту”, які після 2014 року втекли до Росії. Їхня можлива роль – участь у постановочних провокаціях або створення “доказової бази” для подальших звинувачень проти України”, – зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, сьогодні в Угорщині відбуваються парламентські вибори. Явка станом на 14:00 за Києвом склала 54,14%. Це на 14,13% більше порівняно з виборами 2022 року.