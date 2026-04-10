ЦПД: поширюється відео, на якому фейкові українські "військові" обговорюють “Майдан” у Будапешті

Вкидання цього відео є частиною скоординованої операції РФ. Для її здійснення до Угорщини, імовірно, були завезені колишні співробітники “Беркуту”, які після 2014 року втекли до Росії.

Центр протидії дезінформації повідомляє про російську інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині, які і відбудуться 12 квітня.

У соцмережах поширюється фейкове відео, на якому нібито українські військові обговорюють підготовку заворушення в Будапешті за сценарієм Майдану.

Ролик подається як “злитий” з телефону українського військового.

“Насправді це відео має ознаки постановки. Особи в кадрі, які “планують Майдан у Будапешті”, одягнені у військову форму без знаків розрізнення – жодної конспірації, адже військова форма використана виключно для психологічного привернення уваги”, – зазначили у ЦПД.

На кадрах не видно обличчя чи будь-яких деталей, за допомогою яких можна було б ідентифікувати людей чи місце зйомки. Люди на відео говорять українською, але контекст і поведінка виглядають неприродно та штучно.

“Додає “театральності” й велика карта на стіні, на якій чітко видно напис “Будапешт””, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що вкидання цього відео є частиною скоординованої операції. Для її здійснення до Будапешта, імовірно, були завезені колишні співробітники “Беркуту”, які після 2014 року втекли до Росії. Їхня можлива роль – участь у постановочних провокаціях або створення “доказової бази” для подальших звинувачень проти України.

“Мета цієї операції – створити штучний привід для звинувачення України у втручанні у внутрішні справи європейських держав, зокрема виборчі процеси, посіяти недовіру до України серед партнерів та вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країнах ЄС, а також НАТО”, – додали у Центрі.

Зазначено, що Росія щомісяця створює низку подібних відео для дискредитації українських військових, цим займаються агенції та театральні студії, які працюють з Міноборони ворога.