Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЦПД: поширюється відео, на якому фейкові українські "військові" обговорюють “Майдан” у Будапешті

Вкидання цього відео є частиною скоординованої операції РФ. Для її здійснення до Угорщини, імовірно, були завезені колишні співробітники “Беркуту”, які після 2014 року втекли до Росії. 

Центр протидії дезінформації повідомляє про російську інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині, які і відбудуться 12 квітня.

У соцмережах поширюється фейкове відео, на якому нібито українські військові обговорюють підготовку заворушення в Будапешті за сценарієм Майдану. 

Ролик подається як “злитий” з телефону українського військового.

“Насправді це відео має ознаки постановки. Особи в кадрі, які “планують Майдан у Будапешті”, одягнені у військову форму без знаків розрізнення – жодної конспірації, адже військова форма використана виключно для психологічного привернення уваги”, – зазначили у ЦПД. 

На кадрах не видно обличчя чи будь-яких деталей, за допомогою яких можна було б ідентифікувати людей чи місце зйомки. Люди на відео говорять українською, але контекст і поведінка виглядають неприродно та штучно. 

“Додає “театральності” й велика карта на стіні, на якій чітко видно напис “Будапешт””, – йдеться у повідомленні. 

Відомо, що вкидання цього відео є частиною скоординованої операції. Для її здійснення до Будапешта, імовірно, були завезені колишні співробітники “Беркуту”, які після 2014 року втекли до Росії. Їхня можлива роль – участь у постановочних провокаціях або створення “доказової бази” для подальших звинувачень проти України. 

“Мета цієї операції – створити штучний привід для звинувачення України у втручанні у внутрішні справи європейських держав, зокрема виборчі процеси, посіяти недовіру до України серед партнерів та вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країнах ЄС, а також НАТО”, – додали у Центрі.

Зазначено, що Росія щомісяця створює низку подібних відео для дискредитації українських військових, цим займаються агенції та театральні студії, які працюють з Міноборони ворога.

  • Додамо, перші публікації ролика зафіксовані в акаунтах, які системно поширюють антиукраїнські наративи, співзвучні з російською пропагандою. Паралельно фіксується активізація проросійської мережі блогерів, які просувають наративи про нібито “втручання України у вибори” в Угорщині.
