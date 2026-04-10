Кулеба: ремонт доріг в Україні розпочався 1 березня

З 1 березня триває ремонт доріг в Україні. На контролі перебувають і регіональні, і місцеві дороги.
Очільники громад передали Кабміну пріоритетні напрямки. 3 млрд гривень підуть суто на прифронтові території – на евакуаційні дороги, повідомив віцепрем’єр міністра Олексій Кулеба під час години запитань до уряду.
“Тут у нас робота розпочинається з 10 квітня”, – сказав він.
Кулеба додав, що з початку березня Росія провела понад 40 атак на рухомий склад залізниці. Зупинки руху обумовлені не погодою, а агресією Росії, яка полює за поїздами і залізничками.
Евакуаційні правила запровадили для збереження життів. З Силами оборони працюють над комплексними заходами, додав віцепрем'єр.
- Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка пришвидшує відновлення і захист автомобільних доріг державного значення для військової та медичної логістики.
- Також триває ремонт доріг державного й міжнародного значення. Станом на 5 квітня полагодили близько половини трас міжнародного значення.
- Загалом після зими ремонту в Україні потребували 11 млн квадратних метрів шляхів.