В Україні хочуть впровадити японські технології ремонту доріг із переробленого сміття

В Україні презентували пілотний проєкт японської корпорації IKEE Group Ltd, відповідно до якого із перероблених відходів можуть будувати й ремонтувати дороги.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Проєкт базується на зборі бетону, цегли та асфальту зі зруйнованих об’єктів, їх сортуванні та переробці. Отриману вторинну сировину планують використовувати як заповнювач для створення дорожніх матеріалів.

Компанія планує передати Україні технології виробництва всепогодних матеріалів для ремонту покриття. За схемою JICA японські фахівці вже проводять випробування матеріалу на українських дорогах та запускають тестове виробництво. Особливість цього продукту полягає в тому, що його можна застосовувати за будь-яких погодних умов без спеціальної техніки, а відремонтовані ділянки готові до експлуатації майже одразу.