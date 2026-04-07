Відсьогодні українцям почнуть нараховувати "Національний кешбек" за лютий

Відсьогодні, 7 квітня, українці почнуть отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за покупки, здійснені у лютому.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Виплати отримають понад 4,46 млн користувачів програми «Національний кешбек», які накопичили більше ніж дві гривні та обрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

Разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.

Зокрема, кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою у 10%, а вже з 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку.

Так, 15% кешбеку передбачено на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту, таких як косметика, побутова хімія, одяг і взуття, товари для дому тощо, а 5% - на сегменти, де українські виробники вже сильні, зокрема солодощі, безалкогольні напої, овочі та фрукти, м’ясо, молочні продукти тощо.

Крім того, з 20 березня в межах програми запрацював кешбек на пальне. Українці можуть отримати компенсацію вартості дизелю (15%), бензину (10%) та автогазу (5%) на АЗС, які беруть участь у програмі.