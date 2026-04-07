Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
МВФ прогнозує світу зростання цін через війну проти Ірану

Навіть негайне припинення бойових дій не зможе запобігти негативним економічним ефектам.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що війна на Близькому Сході призведе до стрибка інфляції та сповільнення економічного зростання у всьому світі.

Як пише Reuters, під час засідання у Нью-Йорку 14 квітня МВФ та Світовий банк мають намір переглянути свій економічний прогноз на найближчі два роки. 

Якщо раніше експерти фонду очікували продовження тенденції до відновлення після коронавірусної пандемії і зростання економіки приблизно на 3,2-3,3%, то зараз, за словами Георгієвої, "усі дороги ведуть до вищих цін і помірніших показників".

Навіть термінове завершення війни не врятує від погіршення економічної стабільності. Близько 13% пропозиції на ринку нафти було втрачено через операцію США проти Ірану. 

Директорка МВФ вважає, що найбільший удар відчують країни з вразливими економіками, які не володіють достатнім фіскальним запасом для допомоги своєму населенню впоратися з підняттям цін. Георгієва стверджує, що низка держав вже звернулися до фонду за допомогою.

Читайте також
