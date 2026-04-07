МВФ прогнозує світу зростання цін через війну проти Ірану

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що війна на Близькому Сході призведе до стрибка інфляції та сповільнення економічного зростання у всьому світі.

Як пише Reuters, під час засідання у Нью-Йорку 14 квітня МВФ та Світовий банк мають намір переглянути свій економічний прогноз на найближчі два роки.

Якщо раніше експерти фонду очікували продовження тенденції до відновлення після коронавірусної пандемії і зростання економіки приблизно на 3,2-3,3%, то зараз, за словами Георгієвої, "усі дороги ведуть до вищих цін і помірніших показників".

Навіть термінове завершення війни не врятує від погіршення економічної стабільності. Близько 13% пропозиції на ринку нафти було втрачено через операцію США проти Ірану.

Директорка МВФ вважає, що найбільший удар відчують країни з вразливими економіками, які не володіють достатнім фіскальним запасом для допомоги своєму населенню впоратися з підняттям цін. Георгієва стверджує, що низка держав вже звернулися до фонду за допомогою.