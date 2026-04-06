Трамп розповів подробиці порятунку американських льотчиків в Ірані

Дональд Трамп та високопосадовці США поділилися подробицями порятунку американських льотчиків, збитих над Іраном минулого тижня.

Про це пише CBS.

В операції порятунку було задіяно понад 150 літаків та понад 200 боєприпасів. Офіцер, якого рятували, мав для самозахисту лише пістолет.

Трамп заявив, що F-15 був збитий «ручною ракетою з тепловим наведенням» і додав, що спроба повернути льотчиків була «ризикованим рішенням», оскільки США могли б мати «100 загиблих, а не одного чи двох». Пізніше він сказав, що в операції брали участь сотні американців.

Як йдеться в повідомленні, другий член екіпажу отримав «досить важкі» поранення та опинився в зоні, «переповненій терористами», далеко від місця розташування пілота. Льотчик, виконавши свою підготовку, почав підніматися на більшу висоту, щоб уникнути захоплення, піднімаючись на скелі, лікуючи власні рани та зв’язуючись із силами США, щоб повідомити своє місцезнаходження.

Офіцер перебував в Ірані майже 48 годин, поки його не врятували.

Трамп заявив, що велика кількість сил, залучених до операції, частково мала на меті збити іранців зі сліду офіцера.

Голова ЦРУ назвав складність пошуково-рятувальної операції «порівнянною з полюванням на одну піщинку посеред пустелі». Він також сказав, що це була «гонка з часом», що робило критично важливим якомога швидше знайти американського льотчика. Він сказав, що з цієї причини ЦРУ розпочало «кампанію обману, щоб заплутати іранців, які розшукували льотчика.