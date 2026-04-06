Третій президент Грузії стверджує, що будинок в Україні – його єдиний дім «в усьому світі».

LB.ua вдалося отримати відповіді в ув’язненого політика про умови утримання в камері, нову судову справу проти нього та зв’язки з Україною.

«Я підтримую контакти з Україною, яку також вважаю рідною для себе країною (у мене одне громадянство і воно – українське). Я володію лише одним будинком в усьому світі і він знаходиться під Києвом. Ще була квартира в Одесі, та довелося її продати, щоб оплатити послуги адвокатів», – повідомив він.

Також грузинський опозиціонер розповів, що з Україною його пов’язують особисті обставини – У Києві в нього зростає донька (народжена народною депутаткою Єлизаветою Ясько) і він дуже хвилюється за неї.

«Моя чотирирічна донька Жасмінка і її мама знаходяться в Києві, і коли його обстрілюють, я вдвічі більше хвилююся», – написав він LB.ua.

Згідно вироків суду, Міхеіл Саакашвілі отримав 12 з половиною років ув’язнення і має звільнитися у квітні 2034 року. У листопаді 2025 року він звернувся до Володимира Зеленського з проханням внести його, як громадянина України та ексголову Одеської ОДА, до списку цивільних полонених для обміну.

За словами політика, він підтримує контакти з представниками української влади.

«Я на зв'язку з президентом Зеленським через його офіс. Товаришую з Михайлом Подоляком і з міністром оборони Михайлом Федоровим, з багатьма членами Верховної Ради», - зазначив він.

Як розповів Саакашвілі, його соціальні мережі мають багатотисячну українську аудиторію, а інформацію про події в Україні він отримує з українських телеканалів.

«Мені в соціальних мережах пишуть тисячі українців і щодня в середньому близько 300 тисяч киян і одеситів заходять на мою сторінку. Я добився того, що у мене в тюрмі є деякі українські канали», - повідомив третій президент Грузії.

Політик сподівається, що завдяки зусиллям української влади зможе звільнитися.

«Я відчуваю величезну увагу з боку Володимира Зеленського, який підтримував мене і публічно, і приватно. Мабуть, завдяки його гучним заявам після мого отруєння я залишився живим. Він також формально зберіг за мною пост в його офісі і це важливий символічний жест підтримки. Радник його офісу Михайло Подоляк постійно займається питанням мого звільнення», - заявив Саакашвілі.