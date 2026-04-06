Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
FT: Росія розширює підсанкційну криптомережу A7 в Африці

Російська влада активно просуває проєкт на політичному рівні.

FT: Росія розширює підсанкційну криптомережу A7 в Африці
Фото: EPA/UPG

Росія намагається розширити власну підсанкційну платіжну систему A7 за межами країни, зосередившись на країнах Африки. 

Як повідомляє Financial Times, мережа A7 вже заявила про відкриття офісів у Нігерії та Зімбабве, а також шукає команду для запуску діяльності в Того.

Мережа платіжної системи A7 була заснована у 2024 році молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором спільно з російським банком "Промсвязьбанком", який обслуговує оборонний сектор РФ. 

Обидві структури перебувають під санкціями Заходу. Платформа позиціонується як альтернатива міжнародним платіжним системам і має на меті забезпечити транскордонні розрахунки в умовах фінансових обмежень.

Втім, реальна діяльність A7 викликає сумніви. За даними FT, її присутність у африканських країнах майже не простежується онлайн, а представники місцевих криптоспільнот не підтверджують роботу компанії. Навіть відкриття офісів поки що не супроводжується ознаками повноцінної операційної діяльності.

Попри це, російська влада активно просуває проєкт на політичному рівні. Міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав A7 "першою міжнародною фінансовою платформою" Росії та закликав африканські країни долучатися до неї. 

За його словами, створення альтернативних механізмів розрахунків є відповіддю на відключення російських банків від глобальних фінансових систем після повномасштабного вторгнення в Україну.

Аналітики вважають, що просування A7 є частиною ширшої стратегії Кремля – поряд із військовою присутністю та новими економічними угодами РФ намагається закріпити свій вплив у низці африканських держав.

  • Росія активно використовує свою присутність у країнах Глобального Півдня для вербування найманців для війни проти України. Зокрема, серед громадян Куби наразі завербовано щонайменше 10 тисяч осіб.
