ЦПД: РФ закріплює вплив на африканському континенті

Росія активізує роботу на африканському напрямку та готує третій саміт «Росія–Африка", намагаючись перевести свою присутність на континенті у фазу практичного закріплення впливу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Африка стала одним із пріоритетів зовнішньої політики РФ. Як пише ЦПД, саміт стане для Росії майданчиком поширення пропаганди і спекуляцій навколо «антиколоніальної риторики».

Представники Кремля заявляють, що Росія прагне «зайти» одразу через кілька ключових сфер Африки — безпека, енергетика, торгівля, наука, освіта та культурна політика. Таким чином росіяни намагаються формувати довгострокові важелі впливу — від військової співпраці та підготовки кадрів до роботи з майбутніми елітами.

"Африка дедалі більше стає полем геополітичної конкуренції за ресурси, ринки та вплив. І саміт «росія–Африка» — це елемент системної стратегії кремля з розширення своєї присутності, через який москва паралельно намагається послабити позиції Заходу в регіоні", - йдеться в повідомленні.