ГоловнаСвіт

Reuters: Південна Корея імпортує російську нафту після пом’якшення санкцій США

Південнокорейська компанія LG Chem планує імпортувати 27 тисяч тонн російської нафти. 

Reuters: Південна Корея імпортує російську нафту після пом’якшення санкцій США
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Південнокорейська компанія LG Chem, одна із провідних виробників нафтохімічної продукції в країні, планує імпортувати 27 тисяч тонн російської нафти. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з угодою. Це перший випадок імпорту російської нафти після пом’якшення санкцій США.

Раніше Міністерство промисловості Південної Кореї підтвердило постачання та його обсяг, проте не розкривало назву компанії-імпортера. 

На початку березня США видали 30-денне пом'якшення санкцій, яка дозволяє країнам купувати російську нафту для стабілізації світових енергетичних ринків, через війну в Ірані.

Джерела зазначають, що LG Chem прагне забезпечити додаткові поставки російської нафтої, хоча поки не впевнене, чи це буде можливо. Міністерство промисловості повідомило, що південнокорейські компанії також розглядають закупівлю російської сирої нафти, проте конкретних планів наразі немає.

Південна Корея імпортує близько 45% свого попиту на нафтохімічні продукти, з яких 77% зазвичай надходить із Близького Сходу.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies