Південнокорейська компанія LG Chem, одна із провідних виробників нафтохімічної продукції в країні, планує імпортувати 27 тисяч тонн російської нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з угодою. Це перший випадок імпорту російської нафти після пом’якшення санкцій США.

Раніше Міністерство промисловості Південної Кореї підтвердило постачання та його обсяг, проте не розкривало назву компанії-імпортера.

На початку березня США видали 30-денне пом'якшення санкцій, яка дозволяє країнам купувати російську нафту для стабілізації світових енергетичних ринків, через війну в Ірані.

Джерела зазначають, що LG Chem прагне забезпечити додаткові поставки російської нафтої, хоча поки не впевнене, чи це буде можливо. Міністерство промисловості повідомило, що південнокорейські компанії також розглядають закупівлю російської сирої нафти, проте конкретних планів наразі немає.

Південна Корея імпортує близько 45% свого попиту на нафтохімічні продукти, з яких 77% зазвичай надходить із Близького Сходу.