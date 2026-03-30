Трамп погрожує знищити електростанції, нафтові свердловини і опрсінювальні установки Ірану

Він сказав, що штати ведуть переговори з "новим режимом" Ірану, але якщо вони проваляться, то будуть ці наслідки.

Президент США Дональд Трамп заявив про "серйозні обговорення" з новим іранським режимом. У дописі в соцмережі Truth він написав, що це може "закінчити військову операцію в Ірані", передає BBC.

З ким саме контактує американська сторона – невідомо. Водночас Трамп висловив нові погрози іранській інфраструктурі.

“Досягнуто значного прогресу, але якщо з будь-якої причини угода найближчим часом не буде укладена – а вона, мабуть, буде, – і якщо Ормузька протока негайно не буде «відкрита для судноплавства», ми завершимо наше чудове «перебування» в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електрогенеруючі станції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно досі «не торкалися»", – сказав він.

КВІР заблокував Ормузьку протоку, важливу для морських постачань нафти, ще на початку американо-ізраїльської операції проти нього. Відтоді вартість нафти зросла на понад $40 за барель, а більшість країн світу зіткнулися зі зростанням вартості пального і ризиками дефіциту.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати Ормузьку протоку. В інакшому випадку він погрожував знищити всі електростанції Ірану.

Він також заявив про перемовини з Іраном, хоча іранська сторона заперечила контакти зі США. Трамп на це сказав, що Іран боїться зізнатися, аби уникнути розправи.

Іран погодився розблокувати протоку для “неворожих кораблів”, але на власних умовах.



