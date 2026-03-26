Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Трамп запевнив, що переговори з іранцями тривають, але вони бояться зізнатися

Також американський президент пояснив, чому не називає бойові дії проти Ірану війною. 

Трамп запевнив, що переговори з іранцями тривають, але вони бояться зізнатися
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наполягає, що перемовини з Іраном тривають. Попри заяви Тегерана про відсутність переговорів, американський лідер стверджує, що вони відбуваються, передає CBS News.

Трамп вважає, що відповідні заяви іранці роблять, бо бояться розправи. А також він сказав, що іранці прагнуть укласти угоду.

"Вони беруть участь у перемовинах, між іншим, і вони дуже хочуть укласти угоду. Але бояться про це говорити, бо вважають, що їхні власні люди їх уб'ють”, – заявив президент на обіді з республіканцями Конгресу.

Трамп також пояснив, чому уникає вживання слова “війна” для позначення того, що відбувається з Іраном. Він сказав, що для війни потрібно схвалення Конгресу, а для “військової операції” – ні. 

“Їм не подобається слово «війна», бо ти нібито мусиш отримати схвалення, тому я вживатиму слова «військова операція» – що власне і є тим, чим це є насправді”, – сказав він. 

Іран учора повідомив про відкидання переданого йому 15-пунктного плану від США. Тегеран стверджує, що протягом попередніх тижнів контактів із американською стороною не було

Зазнали поразки і дипломатичні спроби вирішити конфлікт Ізраїлю і ліванської “Хезболли” – підтримуваного іранцями воєнізованого угруповання, проти якого ізраїльська армія оголосила війну разом з операцією проти Ірану. 

“Коли пропонують вести переговори з ізраїльським ворогом під вогнем — це нав'язування капітуляції”, – сказав голова “Хезболли”. 

Бойові дії на Близькому Сході 

Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання “Хезболла”. КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема американські військові бази та енергетику цих країн.

Також про відбиття атак повідомляла Туреччина, а Азербайджан заявляв про удар по аеропорту на автономній території. Іран відмовився брати відповідальність за ці епізоди. 

Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.

У країнах Перської затоки перебувають українські фахівці по боротьбі з дроновими атаками. Україна надіслала їх у відповідь на запит про допомогу від США та постраждалих від іранських атак країн. 

﻿
Читайте також
