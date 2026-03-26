Трамп запевнив, що переговори з іранцями тривають, але вони бояться зізнатися

Також американський президент пояснив, чому не називає бойові дії проти Ірану війною.

Президент США Дональд Трамп наполягає, що перемовини з Іраном тривають. Попри заяви Тегерана про відсутність переговорів, американський лідер стверджує, що вони відбуваються, передає CBS News.

Трамп вважає, що відповідні заяви іранці роблять, бо бояться розправи. А також він сказав, що іранці прагнуть укласти угоду.

"Вони беруть участь у перемовинах, між іншим, і вони дуже хочуть укласти угоду. Але бояться про це говорити, бо вважають, що їхні власні люди їх уб'ють”, – заявив президент на обіді з республіканцями Конгресу.

Трамп також пояснив, чому уникає вживання слова “війна” для позначення того, що відбувається з Іраном. Він сказав, що для війни потрібно схвалення Конгресу, а для “військової операції” – ні.

“Їм не подобається слово «війна», бо ти нібито мусиш отримати схвалення, тому я вживатиму слова «військова операція» – що власне і є тим, чим це є насправді”, – сказав він.

Іран учора повідомив про відкидання переданого йому 15-пунктного плану від США. Тегеран стверджує, що протягом попередніх тижнів контактів із американською стороною не було.

Зазнали поразки і дипломатичні спроби вирішити конфлікт Ізраїлю і ліванської “Хезболли” – підтримуваного іранцями воєнізованого угруповання, проти якого ізраїльська армія оголосила війну разом з операцією проти Ірану.

“Коли пропонують вести переговори з ізраїльським ворогом під вогнем — це нав'язування капітуляції”, – сказав голова “Хезболли”.

Бойові дії на Близькому Сході

Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання “Хезболла”. КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема американські військові бази та енергетику цих країн.

Також про відбиття атак повідомляла Туреччина, а Азербайджан заявляв про удар по аеропорту на автономній території. Іран відмовився брати відповідальність за ці епізоди.

Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.

У країнах Перської затоки перебувають українські фахівці по боротьбі з дроновими атаками. Україна надіслала їх у відповідь на запит про допомогу від США та постраждалих від іранських атак країн.