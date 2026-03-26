ООН визнала трансатлантичну работоргівлю злочином проти людяності

Три країни проголосували проти резолюції, Європа утрималася.

Генасамблея ООН
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея ООН ухвалила історичний документ про визнання рабства африканців під час періоду трансатлантичної работоргівлі злочином проти людяності.

Як пише BBC, резолюцію, запропоновану Ганою, підтримали 123 держави світу. Текст містить заклик до вибачень перед нащадками жертв работоргівлі та здійснення внесків у фонди з репарацій без зазначення конкретних сум.

52 країни утрималися під час голосування. Серед них - усі члени Європейського Союзу, Велика Британія та Україна. Три держави виступили проти резолюції - Сполучені Штати, Ізраїль та Аргентина.

Риторика репараційних виплат нащадкам колишніх рабів лунає на міжнародному рівні все частіше. Це була одна з провідних тем Союзу африканських держав у минулому році. 

За підрахунками істориків, у період між 1500 та 1800 роками близько 12-15 мільйонів африканців були насильно примушені до рабської праці у Північній та Південній Америках. Два мільйони загинули дорогою до Нового Світу. 

США мотивували відмову від підтримки резолюції тим, що не визнають права на репарації за історичні несправедливості, які не були незаконними за міжнародним правом на момент свого вчинення. Також представники Штатів в ООН наголосили на "цинічному використанні провини минулого як засобу тиску з метою передачі сучасних ресурсів народам та країнам, які мають лише віддалену спорідненість з жертвами". 

