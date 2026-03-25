Білий дім: Трамп завдасть потужнішого удару по Ірану, якщо Тегеран не визнає поразку

США готові посилити військову кампанію проти Ірану, якщо країна не визнає свою поразку.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Reuters.

За її словами, Дональд Трамп налаштований «влаштувати пекло», якщо іранське керівництво не визнає факт своєї військової поразки.

Левітт підкреслила, що Трамп не блефує і Тегерану не варто знову припускатися помилок у розрахунках, адже наступні удари будуть найпотужнішими в історії країни.

Попри жорстку риторику Вашингтона, за посередництва Пакистану, Туреччини та Єгипту тривають спроби дипломатичного врегулювання. Високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters, що Тегеран наразі вивчає американську пропозицію щодо завершення війни. Хоча перша реакція іранської сторони була негативною, остаточно документ ще не відхилили, що залишає простір для переговорів.

Левітт також прокоментувала повідомлення медіа про план із 15 пунктів для завершення конфлікту. Вона зазначила, що деякі деталі цих звітів не зовсім відповідають дійсності, проте відмовилася розкривати специфіку переговорів. На тлі новин про можливе перемир’я світові фондові ринки почали відновлюватися, а ціни на нафту дещо знизилися. Інвестори сподіваються на швидке завершення війни, яка вже спричинила перебої у постачанні енергоносіїв та прискорила інфляцію.