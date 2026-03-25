Суд Молдови визначив дату вироку олігарху Плахотнюку у справі про "крадіжку мільярда"

Йому загрожує 25 років ув'язнення.

Суд у Молдові оголосить вирок колишньому лідеру Демократичної партії, олігарху Владу Плахотнюку у справі про так звану "крадіжку мільярда" 22 квітня, пише NewsMaker.

Зазначається, що під час судового засідання Плахотнюк виступав близько шести годин, викладаючи свою позицію у справі.

"Я не святий, але в крадіжці мільярда не брав участі", — заявив він у суді.

Обвинувачений просив надати йому додатковий час для підготовки останнього слова, однак суд відхилив це клопотання.

Прокурори вимагають для Плахотнюка максимального покарання – 25 років позбавлення волі. Водночас сторона захисту наполягає на його повній невинуватості.

Плахотнюк є фігурантом кількох кримінальних проваджень, однак найрезонанснішим залишається саме справа про "крадіжку мільярда". За даними слідства, він міг отримати 39 мільйонів доларів і 3,5 мільйона євро через компанії, пов’язані з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Скандал навколо масштабного виведення коштів із банківської системи Молдови розгорівся наприкінці 2014 року. Тоді стало відомо про зникнення близько одного мільярда євро з трьох банків – Banca de Economii, Banca Socială та Unibank.

Після цього Національний банк Молдови запровадив у фінансових установах спеціальне управління, а згодом було ухвалено рішення про їх ліквідацію, яка триває й досі.

У Молдові на ім'я Плахотнюка видали ордери на арешт у трьох кримінальних справах. Найгучніша справа – за звинуваченням у співучасті у крадіжці мільярда з молдавських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював Ілан Шор, отримав $39 млн та €3,5 млн. Цю справу прокуратура передала до суду у липні 2023 року.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук.

Крім Молдови, вимагала екстрадиції Плахотнюка і Росія. Там його звинувачували у замаху на вбивство ще одного політичного лідера в Кишиневі – Ренато Усатого.

У серпні Апеляційний суд в Афінах схвалив рішення щодо екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка до Молдови. 25 вересня Плахотнюка екстрадували до Молдови.